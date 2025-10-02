Култовото изпитание “Разпятието” ще застане на пътя към спасението за Лечителите и Завоевателите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двете племена ще се впуснат в напрегнат дуел на духа и издръжливостта, който ще определи кой от двата отбора ще трябва да изпрати двама от своите на решаваща битка за оцеляване.

Ожесточена борба за оцеляване ще има и в лагера на изгнаниците от Блатото. Притиснатите до стената д-р Коеджикова и Димитър ще направят всичко възможно да спечелят подкрепата на новото попълнение на Червените Александра, чиито глас на предстоящата среща около огъня може да се окаже ключов за тяхното спасение.

Прокуденият герой от Победителите ще бъде следващият ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването “След Игрите”, където ще сподели любопитни факти и детайли за участието си в екстремното риалити. Епизодът ще бъде наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кои ще са следващите двама номинирани и чия мечта за победа в Дивия север ще се изпари, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова