Епична битка за територия очаква зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Феномените, Завоевателите и Лечителите ще се впуснат в тежко съревнование за надмощие, което може да им осигури достъп до мечтаната Резиденция. Пореден неочакван обрат очаква воините от трите племена още преди старта на битката, но какъв ще бъде той?

Преди да стъпят на бойното поле, отборите ще трябва да изберат своите нови капитани - процес, който ще създаде напрежение между някои от участниците преди важната битка. Дали тези неразбирателства няма да се окажат пречка за представянето им на Арената?

Освен страстите в битката, феновете на приключенското риалити ще станат свидетели и на поредна изненадваща елиминация, която ще остави трайна следа в надпреварата.

Гледайте вълнуващия нов епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

