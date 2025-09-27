Трима нови претенденти ще излязат на Арената на екстремното риалити “Игри на волята” в кастинг битка тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Воините ще се борят за последното сигурно място във Войната на племената в надпреварата за голямата награда от 100 000 лв.

Йордан и Тянко си взеха сбогом с най-горещата Арена в „Игри на волята“

В зрелищния сблъсък ще участват фермерът Кристиян Василев, музикантът и бивш състезател по плуване Недялко Дочев и културистът Антонио Чаров. Всеки от тях ще трябва да впрегне целия си потенциал, за да достигне до победата в днешното заплетено предизвикателство.

Йордан от “Игри на волята”: Имотният пазар в България е надут (ВИДЕО)

Елиминираните от състезанието снощи Тянко и Йордан дадоха своите първи интервюта в подкаста “След игрите”. Там те разказаха на водещата Ваня Запрянова за всички премеждия, победи и уроци в Дивия север. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кои ще са последните нови попълнения в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова