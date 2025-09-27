Най-екстремното риалити продължава да изненадва с най-неочаквани обрати. Вчера Йордан и Тянко напуснаха надпреварата. В студиото на „Събуди се“ Йордан споделя, че все още гори и се ядосва, че е напуснал играта толкова рано. „Смятах, че можех да покажа много повече от себе си и да се върна в племето. Но не успях. Дали е въпрос на късмет или не бях достатъчно подготвен? Но съдба.“

Тянко, от своя страна, разказва, че разочарованието му е голямо и не се чувства удовлетворен от представянето си. „Можеше да се представя много по-добре. Може би е трябвало да стигна дотам. Но гледайте снощната битка и моето излизане, беше много емоционално. Супер гадно ми беше. При мен изигра роля, че няколко пъти попаднахме на лоша локация и гладът започна ментално да ме бута. Когато паднахме на пъзела с думите, беше пагубен момент за мен. Имам голямо чувство за вина. Водейки племето отново към локацията, където ще гладува, тотално ме срина и демотивира.“

„Това е спортно предаване, смятам, че се поизложих с огъня, но не наредих правилно пирамидката. Това, което ще запомня от играта е, че невинаги нещата ни се получават така, както ги искаме и плануваме. И трябва да се напаснем спрямо новата ситуация. Мисля, че имах повече какво да дам от себе си. Аз продължавам да спортувам и се пускам винаги на спортни мероприятия. Съветвам всички, които не тренират, да започнат. Спортът изгражда, дава дисциплина. Поздравявам моето село Зверино. Там има хора, които искат да бъдат на моето място. Важното е да се тренира и да се гонят нови върхове. Това е едно велико приключение“, разказва Йордан и признава, че преди да влезе в предаването се е настроил ментално за всичко с изключение на социалната игра. „Социално трябва да си по-арогантен и двуличен с всички, за да се придвижиш напред. Лично аз не бях такъв. И това беше моята грешка в играта. Ако можех да се върна назад не бих променил себе си, но бих променил реакцията си в дадени ситуации. Два дни преди да ме изгонят на Съвет, сънувах на два пъти, че дамите ме гонят. В момента, в който излязох и тръгнахме към хотела с автомобила, беше пълнолуние, а циферблатът изписа четири нули. Беше странно, но означава, че може би за мен започва ново начало. А и без кураж, няма слава. И всеки край е ново начало.“

Тянко разказва, че не е имал проблем със социалната игра. „Но със сигурност не бива да си така показен, а по-деликатен, за да вървиш по-напред. Не бива да се показваш прекалено, защото може да изгориш. Относно храната – наистина в един момент ме бутна ментално. Когато си нон стоп гладен, не е никак добре. Гладът, скандалите и споровете накланят везните.“

Йордан споделя, че неговите фаворити, които продължават да се състезават в „Игри на волята“, са Ивайло, Шопа и Калин. От жените симпатизира на Деси Сапунджиева. „Пожелавам успех на всички. Това е предаване с много трудности и адаптивност. Не е за всеки. Който си мисли, че ни дават храна, не е вярно. Лично аз, свалих 12 кг. Смятам, че самият факт, че сме там, е победа. Не смятам, че подцених нещо в своята подготовка, освен социалната игра, за която няма как да се подготвиш.“

За Тянко абсолютен фаворит е Жоро – Шопа. „Няма друг, който да е толкова подготвен. Това е човекът, който би могъл да вземе стоте хиляди лева. Относно жените – силите не са равнопоставени. Те все пак са дами. Колкото и да са силни. Тази година забелязваме хора като Ръждавичка, д-р Пекин, които са много силни жени. Но в крайна сметка, пак стигаме до мъжката сила. Няма как жена да спечели, освен ако не играят само жени или само мъже.“

Йордан също е на мнение, че е изключително трудно жена да спечели „Игри на волята“, колкото и да е подготвена. „Смятам, че отново победител ще бъде мъж.“

