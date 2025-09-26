Нови двама воини ще се сбогуват с екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Тримата представители на Завоевателите - Александра, Ивайло и Тянко ще излязат на Арената за оспорван сблъсък за спасение, след който един от тях ще напусне надпреварата завинаги.

Междувременно за обитателите от Блатото предстои поредна съдбоносна среща край огъня. След като амбициозната Гизем извоюва мястото си в голямата игра с победа по-рано тази седмица, останалите членове на Победителите ще трябва да определят кой да бъде следващият отлъчен изгнаник.

Извън страстите на бойното поле, в Стопанството ще бъдат предприети поредни стратегически ходове. Новото попълнение на Лечителите ще получи примамливо предложение, което може за пореден път да размести пластовете на влияние при Зелените, но дали ще се възползва от него?

Кои ще са следващите двама герои, сбогували се с мечтата за победа, ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

