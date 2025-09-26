Моника, Калина, Теди и Караолис гостуваха в студиото на „На кафе“, за да разкажат пред Гала и нейните панелисти какво ги е пречупило на Арената и има ли последствия в живота им от тежките контузии, които някои от тях получиха по време на игрите.

Теодора разказва, че когато се прибира в София и отива на преглед при специалист и проведен ЯМР, се оказва, че има скъсани предни кръстни и коленни връзки. Следва операция и в момента Теди е в процес на възстановяване. „Понастоящем вече успявам да тренирам като ходя на фитнес. Гледам да не натоварвам много крака си. След шестия месец ще мога да тичам.“

Калина от “Игри на волята”: Вече никога не изхвърлям храна (ВИДЕО)

Моника, от своя страна, дори няма ясен спомен от собствената си контузия на Арената. „Спомням си болката. Чух изхрупване, коляното ми излезе първо наляво, после надясно. Но сега това, което видях на екрана – направо ме побиха тръпки. Няколко пъти паднах по един и същи начин. На ЯМР се видя, че капачката ми не е на правилното място. Докторите ми казаха, че трябва да се оперирам, тъй като връзката, която държи капачката е разкъсана. На своя глава реших да не се оперирам. След един курс физиотерапия имаше голямо подобрение. При по-силно физическо натоварване изпитвам болка и леко подуване.“

Калина споделя, че никога не е имала за цел да влиза в „Игри на волята“, но от 2021 година непрекъснато някой я подтиквал да го направи заради физическите ѝ дадености и умения. „Казах си, че не съм за там чисто емоционално и психически. Започнах да тренирам муай-тай последните две години и половина. Преди да вляза в предаването тренирах с Калата и Гешев и съм много доволна. Тогава усетих, че искам да участвам. Престоя ми на Блатото обаче, успя да ме сломи.“

Караолис подкрепя мнението на Калина с думите, че също би се побъркал, ако трябва да прекара по-дълго време на Блатото. „Съчувствам много на контузените, защото това е най-гадният начин да напуснеш играта. Пък и това да ти влияе напред в живота.“

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Според Юлиян Константинов един от най-колоритните участници в този сезон на играта е Чикагото, който си е превил куп козметични интервенции, за да изглежда по-добре и не се срамува да го признае пред всички. „Според мен добре се справя, здраво момче, миньор.“

Относно грешката с пъзела с римската сентенция – според Караолис е нормално да се напрегнеш и да се объркаш. „Най-добрият подход в този случай е да спреш да се замислиш. Но не всеки успява да го направи.“

Теди признава, че е била и все още е шокирана от играта на съотборниците си при реденето на въпросния пъзел. „Бяхме с ужасяваща преднина. 30 минути преди зелените и 10 минути преди сините. По едно време и Тянко, и Александра се размърдаха и бяхме убедени, че отиваме в Резиденцията, но...“

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Моника счита, че племето, с което е играла (Лечители) е било добре коалиционно ориентирано. „Инициатор на коалициите и разделенията при нас беше мъж – д-р Петров. Той пръв зададе тона очевидно. Аз не усетих отборен дух в нашето племе. Не съм се чувствала като част от едно цяло. Смятам, че вчера Карина изпрати Деси на Блатото изцяло по лични причини. Относно отношенията между Лъчо и Деси, доколкото съм запозната, в живота си имат половинки и не вярвам, че изпитват чувства помежду си.“

„Карина така или иначе, беше последна дупка на кавала в тази т.нар. коалиция. Защото всички номинационни гласове отиваха към нея. Тя си е аутсайдерът в групата. При нея може би емоцията води“, разсъждава Караолис.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова