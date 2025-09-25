Мениджърът на таланти Тянко, бизнесдамата Александра и бизнесменът Ивайло от Завоевателите ще се изправят един срещу друг в битка за спасение в “Игри на волята” утре вечер.

Денят в Дивия север започна със съдбоносно решение. След консултация с темпераментната Карина и стратега д-р Петров, новодошлата при Лечителите Гизем изпрати ветеринарната лекарка д-р Коеджикова на Блатото.

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Първи край огъня се събраха бедстващите Завоеватели. След неубедителното си представяне в териториалната битка, номинации получиха Тянко и Александра, а третият участник с най-много гласове беше бившият капитан Ивайло.

Индивидуален триумф в капитанския сблъсък пък постигна лидерът на Сините Ръждавичка. В съревнование на търпението и баланса, тя надви Георги и д-р Пекин, което ѝ донесе награда от 50 златни гроша. Като част от победата, Ръждавичка избра да спаси Лъчезар от Лечителите.

Гергана: Гладът в „Игри на волята“ е реален, опитах водораслите, но бяха ужасно лигави на вкус

Водещата Ралица Паскалева посрещна останалите петима номинирани на Съвета на осъдените. Там спасение бяха Лечителите д-р Пекин и д-р Петров. Съдбата обърна гръб на застрашените воини от Жълтия отбор и отреди допълнително препятствие за Александра, забавено тръгване за Тянко и служебна номинация за Ивайло при бъдещ племенен съвет.

Елиминираната от състезанието вчера Калина е следващият гост в подкаста “След Игрите”. Там водещата Ваня Запрянов я очаква с любопитни въпроси, а специални участници са Изабел Крамарска и Никола Караолис от шестия сезон на екстремното риалити. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на Арената предстои елиминационна битка, след която още някой ще се раздели с играта, а изгнаниците от Блатото ще определят следващия отлъчен от своите редици.

Не пропускайте премиерния епизод на “Игри на волята” в петък, 26 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова