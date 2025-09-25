В студиото на „На кафе“ тя сподели какво я е затруднило най-много във формата, разказа какво е предизвикало обтегнатите ѝ отношения с Александра и разкри защо според нея на Съветите емоциите надделяват дори над коалициите.

Моника от “Игри на волята”: Театърът и дискотеката във Велико Търново са в една и съща сграда (ВИДЕО)

„Още не мога да разбера как така се омотах при реденето на пъзела, но най-много се омотах с ковчежето. Дотогава бяхме гладували много и отново ми се падна глад. Хората си мислят, че ядем, но за месец да свалим 15 кг. говори за какво става дума. Няма как да дадеш всичко от себе си, когато мускулите ти са изтощени, гладуваш и нямаш сила да покажеш това, което можеш. Нямахме добър пъзелист и си мислех, че седмицата, която предстоеше отново щяхме да сме на Брега на отчаянието. Щеше да е някакво чудо да отидем в Резиденцията и там отново щях да гладувам, докато другите хапват.“

Гергана признава, че преди да влезе в най-екстремното риалити е чувала слухове, че в предаването не се гладува толкова, колкото се показва по телевизията. „Но гладът в „Игри на волята“ е реален. Започна да ми причернява още на първата седмица и да ми пада кръвното, тъй като пети ден стояхме гладни на 38 градуса жега. Имаше много водорасли, но нямахме тенджера, в която евентуално да ги сварим. Опитах ги, но са много гнусни на вкус. Беше ужасно лигаво. Тази година не успяхме да си намерим дори джанки. Когато излязох, един час се опитвах да изям една супа. Стомахът ми беше залепен за гърба.“

Участничка влезе в историята на “Игри на волята” с рекорд

Според Гергана винаги, когато е била номинирана, е имало причина да е така. Не смята, че някой се е опитвал да я саботира умишлено. „Разбирах се с всички от племето. Социалната ми игра беше добра, но тъй като с Тянко бяхме малко по-близки и играехме заедно, преди последния Съвет бяхме говорили едно, а то стана съвсем друго. Не очаквах това, което направи. Впоследствие говорихме за това и той съжалява. Но на Съветите емоциите надделяват, не мислиш трезво и правиш грешки.“

Коалиции, предателства и обвинения в племето на Завоевателите

Гергана разказва, че още от ден първи с Александра не си мачват като характери. „Тя беше по-дръпната и искаше да изпъкне. Нейното държание беше по-специфично. Когато излизахме на битка, тя дори не виждаше халките, които се очаква да минем, а ми даваше наставления как да го направя. Когато стигнахме до халките, се усети, че това са съвсем различни халки. Предпочетох да ѝ кажа всичко, което имаше да кажа и на синхрони, и пред камери, и пред нея.“

Инфлуенсърката разказва, че е влязла в предаването, за да изпита емоции, които не е изживявала досега. „Аз съм борбено момиче, а не лигла, която мрънка. Исках да изляза от зоната си на комфорт, да изпитам това чувство. След участието си в предаването оценявам по друг начин и най-малките неща.“

Гергана завършва основното си образование в Италия, средното – в България. Живяла е още в Белгия, Франция, Англия, Люксембург. Понастоящем е обърнала поглед към Испания.

Как ще се справи с предизвикателството – рисуване очи в очи и какви любопитни истории от живота си ще разкаже, гледайте във видеото.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова