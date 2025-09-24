Забележително постижение отбеляза кондиционната треньорка Гизем Мазлъмова в “Игри на волята” тази вечер. Състезателката, която се озова на Блатото след последната кастинг битка, триумфира в битката за влизане в голямата игра. Освен победата, тя постигна рекорден резултат за изпитанието в световен мащаб, подобрявайки досегашното постижение на Раду Шуляк от миналия сезон на надпреварата. Харизматичната участничка ще стане част от племето на Лечителите.

Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”

На последно място в битката на изгнаниците на Блатото завърши HR специалистът Калина, която напусна екстремното риалити.

Тянко се превърна в герой за Завоевателите в “Игри на волята”

При останалите играчи вечерта започна с племенния съвет на Лечителите. След напрегнатите дебати застрашени се оказаха капитанът на отбора д-р Пекин, зъболекарят Лъчезар и лидерът на мъжката коалиция д-р Петров. По време на съвета стана ясно, че актрисата Моника няма да продължи участието си в предаването по медицински причини.

В нова битка за неприкосновеност се изправиха безгрешните тази седмица Феномени и бедстващите на Брега на отчаянието Завоеватели, които се разделиха с баскетболистката Теодора заради контузия. В зрелищния сблъсък за надмощие ранна преднина записаха Жълтите, но грешно построената им стратегия позволи на Сините да обърнат резултата в своя полза. Загубата за Завоевателите ги изпрати за трети пореден път на племенен съвет.

Отпадналите Теодора и Моника са ексклузивни гости в подкаста “След игрите”, където разказват за своите преживявания на водещата Ваня Запрянова. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Елиминираната от състезанието Калина ще гостува в подкаста утре вечер.

В следващия епизод на екстремното риалити предстои капитански сблъсък, ключови номинации за Завоевателите, както и нов Съвет на осъдените. Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 25 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова