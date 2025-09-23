Превърналият се в антигерой за Завоевателите вчера Тянко спаси племето си от съвет след отлично представяне в номинационната битка тази вечер. Той нанесе финалния удар, който осигури на Жълтите неприкосновеност броени секунди преди техните опоненти от Лечителите да завършат.

Прецедент определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Вечерта за воините на Арената започна с пореден изненадващ обрат. Незадоволителното представяне на Тянко и Александра на пъзела доведе до отмяна на логическите задачи в надпреварата.

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Последвалата битка между трите племена протече изключително динамично. Правилно разпределение на постовете и стратегията осигури на Феномените преднина, която не изпуснаха до самия край.

Зелените и Жълтите изпитаха трудности с трасето, които доведоха до трайно забавяне. След като изоставаха през по-голямата част от сблъсъка, Лечителите бяха близо до нов обрат, но по-точният мерник на бедстващите Завоеватели им донесе второто място.

Шокиращо предателство в “Игри на волята” тази вечер

Загубата за Лечителите ги изпраща и първа среща с водещата Ралица Паскалева край огъня, където ще определят първите трима номинирани участници.

Утре в Дивия север предстои ново епично съревнование за надмощие, а още един от изгнаниците на Блатото ще влезе в голямата игра.

Не пропускайте премиерния епизод на “Игри на волята” в сряда, 24 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова