Истински прецедент в историята на най-екстремното шоу “Игри на волята” ще определи първите трима номинирани участници в Дивия север тази седмица. На Арената за оспорван сблъсък отново ще излязат Феномените, Завоевателите и Лечителите, а там с нови изненади ще ги очакват водещите Ралица Паскалева и Павел Николов.

След втора поредна победа в битка за територия, Сините ще опитат да продължат триумфалната си серия и в днешната номинационна битка. Междувременно разкъсваните от раздори и разделения Зелени и Жълти ще направят всичко възможно, за да превъзмогнат различията и да се спасят.

Ще успеят ли Тянко и Александра да изкупят вината си и ще намерят ли общ език двете коалиции на Лечителите в Стопанството, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова