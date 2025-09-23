-
„Пресечна точка”: За поскъпването на потребителската кошница и кризата с топлата вода и парното
„Надежда за живот“ – Благотворителен концерт в подкрепа на SOS Детски селища България
„На кафе“: Звездни гости ще обсъдят новия сезон на Big Brother
Победителите от „Диви и красиви“ Джулия и Николай – за романтичните пътешествия, съвместната им работа и живота на село в планината
Патрашкова за Big Brother: Любовни четириъгълници? Какво се случи с интимността между хората? (ВИДЕО)
Маркови срещу Топ в "Семейни войни"
Войната на племената достига нова връхна точка
Истински прецедент в историята на най-екстремното шоу “Игри на волята” ще определи първите трима номинирани участници в Дивия север тази седмица. На Арената за оспорван сблъсък отново ще излязат Феномените, Завоевателите и Лечителите, а там с нови изненади ще ги очакват водещите Ралица Паскалева и Павел Николов.
Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”
След втора поредна победа в битка за територия, Сините ще опитат да продължат триумфалната си серия и в днешната номинационна битка. Междувременно разкъсваните от раздори и разделения Зелени и Жълти ще направят всичко възможно, за да превъзмогнат различията и да се спасят.
Шокиращо предателство в “Игри на волята” тази вечер
Ще успеят ли Тянко и Александра да изкупят вината си и ще намерят ли общ език двете коалиции на Лечителите в Стопанството, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
