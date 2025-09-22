Мениджърът на таланти Тянко и бизнесдамата Александра поставиха племето на Завоевателите в неизгодна позиция по време на териториалната битка в “Игри на волята” тази вечер. Въпреки натрупаната от съплеменниците им преднина, те не успяха да се справят с финалната логическа задача и изпратиха отбора си на Брега на отчаянието. Най-желаната локация в Дивия север - Резиденцията, отново ще обитават Феномените, а Лечителите се отправят към Стопанството.

Шокиращо предателство в “Игри на волята” тази вечер

Денят започна с избор на новите капитани. След впечатляващото си представяне миналата седмица, кинезитерапевтът Ръждавичка получи доверието на съотборниците си и оглави редиците на Сините. Начело на Жълтите застана гребецът Георги, който също получи единодушна подкрепа. Шокиращ обрат при Зелените осигури лидерската позиция на психиатъра д-р Пекин. До него се стигна след глас на бившия капитан на племето Иван, който реши да премине на страната на женската коалиция.

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Борбата на Арената започна с надмощие на Завоевателите във физическата част от изпитанията. Те успяха да стигнат до пъзела първи, но забавянето на Тянко и Александра позволи на програмиста Алекс и куклената актриса Наталия от Феномените да решат загадката първи. Въпреки сериозните си затруднения по трасето и контузията на зъболекаря Лъчезар, Лечителите не се отказаха и стигнаха до второто място в съревнованието.

Утре сблъсъците в най-екстремното риалити продължават с номинационна битка, а сътресенията при Лечителите след неочакваната постъпка на Иван ще продължат.

