Мениджърът на таланти Тянко Стоилов приключи участието си в приключенското риалити “Игри на волята” след загуба в елиминационния двубой тази вечер. В тройния сблъсък триумфира бизнесменът Ивайло, а второ място зае бизнесдамата Александра, която елиминира своя бивш съюзник Тянко моменти преди да успее да завърши.

Пореден воин на Завоевателите напуска “Игри на волята” тази вечер

Елиминационната битка противопостави тримата съплеменници в изпитание на силата, духа и издръжливостта. След Съвета на осъдените вчера, късметът отреди на Тянко забавен старт, а на Александра допълнително препятствие по трасето. Техният съперник Ивайло успя да се възползва максимално от ситуацията и постигна убедителна победа, която му донесе награда от 100 златни гроша. Второто място донесе на Александра спасение и 50 златни гроша.

Още една елиминация беляза напрегнатата вечер в Дивия север. Изгнаниците от Блатото се събраха край огъня, където отново ги очакваше водещата Ралица Паскалева. Там те единодушно избраха да елиминират бившия член на Завоевателите Йордан, в чието лице виждат заплаха за бъдещето си в играта.

Тежки контузии и разочарования извадиха от „Игри на волята“ Моника, Теди и Калина

Отпадналите от надпреварата Тянко и Йордан са следващите гости в подкаста “След Игрите”, където разказват за коалициите, предателствата и преживяванията си в екстремното предаване. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на Арената ще излязат нови трима жадни за победа воини с една цел - влизане във Войната на племената. Гледайте “Игри на волята” в събота, 27 септември, от 20:00 ч. по NOVA

