Грандиозна морска битка очаква трите племена в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Завоевателите, Лечителите и Феномените ще се впуснат в напрегната регата, която ще изпита работата в екип и логическото им мислене. Победителите ще се спасят, а загубилите ще трябва да се съберат около огъня, където ги очакват нови обрати.

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Още преди да стъпят на Арената, част воините в териториите на Дивия север ще преминат през различни емоции. Спечелилият своето място в голямата игра снощи Томи ще трябва да избере един от новите си съплеменници, който да изпрати в изгнание на Блатото. Дали ще остане верен на думата си към останалите Победители, или ще се посъветва с добрия си познайник Георги?

Нов обрат преобръща Войната на племената в “Игри на волята”

Кое ще е новото попълнение на Победителите и кое племе ще изпрати свои герои на битка за оцеляване, ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова