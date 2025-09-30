Нов заплетен капитански сблъсък очаква лидерите на Завоевателите, Лечителите и Феномените тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като вчера стана ясно, че Изолаторът ще замени Брега на отчаянието, днес Арената на “Игри на волята” ще поднесе поредна изненада за участниците, а след края на съревнованието съдбата на племената няма да бъде същата.

Нов обрат преобръща Войната на племената в “Игри на волята”

За напрегната битка на бойното поле ще излязат и бедстващите изгнаници на Блатото, които ще се изправят един срещу друг в ожесточена надпревара за място във Войната на племената. Дали победата ще бъде грабната от някои от новодошлите - д-р Коеджикова и Недялко, или пък ще се озове в ръцете на някой от оригиналните членове на Победителите?

Фермер, музикант и културист влизат в спор за последното място в “Игри на волята” 7

