В интервю пред Елизабет Методиева актьорът и музикант признава, че интуицията му е помагала в живота неведнъж. Разчита на нея в голяма степен. Планира да я използва като инструмент за шоуто.

„Надявам се да открия един добре пеещ човек, с когото да направим един добър дует накрая. С мен в предаването ще бъде половинката ми Весела Бабинова и Велизар Величков, с когото сме приятели от дълги години. Още от студентските ни години в НАТФИЗ. Той е изключително интелигентен и прозорлив човек. Затова неговото място в панела е важно за мен и неговото мнение ще определи моите крайни решения в шоуто“, споделя Влади Зомбори и признава, че у дома той е човекът, който си позволява понякога да изрича дребни лъжи. Особено, когато става дума за домашните задължения. „Послъгвам за много дребни неща. Дори на финала на шоуто да не избера пеещ човек. Не бива да се притесняваме от това да се изложим. Едно време проф. Атанас Атанасов все това ни повтаряше: „Щом сте стъпили на сцената, означава, че трябва да сте готови да се излагате. Да нямате страх от провала.“ Тогава получавате имунитет, самонаблюдение, автокорекция. Човек трябва да бъде освободен и в неможенето да има купон и забавление, чар.“

Според Влади Зомбори интелигентните хора се водят от чувството за отговорност и съвест. „Има много хора, които не носят в себе си тези качества. Затова дори не разбират, когато се излагат. Но пък така могат да блеснат тези, които правят смислени неща. Обществото има чувствителност и хората могат да различат доброто от злото.“

„Предстои ми един много интересен проект – това е мюзикълът „Тайната на музиката“, в който ще вляза в ролята на даскал Филип. Още не съм започнал репетиции, затова не смея да издавам много“, споделя Влади Зомбори.

Всеки, който желае, ще може да се наслади на мюзикъла „Зоро“ с участието на Влади Зомбори на 29 октомври в Зала 1 на НДК.

През януари 2026 г. предстои и премиерата на нов филм с името „Три килограма щастие“ на режисьорката Зорница София. Влади Зомбори е част от актьорския състав заедно с Геро, Стефка Янорова, Дария Симеонова и още много популярни лица от екрана.

