Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?
Гимнастичката Виктория Пенелова ще се бори за място в “Игри на волята” All Stars тази вечер
Карина: Няма как да се спасиш от интригите в „Игри на волята“. Или си в коалиция, или гърмиш
Карина от “Игри на волята”: Коеджикова е най-слабото звено!(ВИДЕО)
Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”
„Събуди се“ с Веселин Маринов и Любо Киров
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Бедствията като ненаучени уроци. Когато алчността върви срещу природата. Разкази от преливащите контейнери за смет на София. И Никола Рахнев с неговия камион за събиране на отпадъци.
Той сезира ДАНС за аферата със софийския боклук през 2009 година. Бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.
За журналистите и личното пространство на политиците. Севда Шишманова.
Неговият отбор взе златото от България. Но той остана на терена, за да утеши нашите момчета. Ексклузивно: волейболната легенда на Италия Симоне Анцани.
Шеф Силвена Роу и голямото ѝ завръщане в България.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
