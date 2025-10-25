-
-
-
-
-
-
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме спор между родители на 10-годишно дете. Бащата твърди, че новият партньор на майката ляга гол до сина им. Ответницата заяви, че от 15 години ищецът кара камион, докато пие хапчета, изписани с цветни рецепти.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
