-
„Пресечна точка”: За новия щат „служител по почтеността” и за вярата във врачки
-
Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер
-
Преслава: Не спирам да се лъжа в живота, не само в „Пееш или лъжеш“
-
„На кафе“ с Васил Попов, Виктория, Мастагарков, д-р Петров и Гизем от „Игри на волята“
-
Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”
-
Наталия от „Игри на волята“: Ръждавичка е малко стихийно бедствие, но е вълшебна на Арената
Кой от Лечителите ще бъде номиниран тази вечер?
Нова вълнуваща номинационна битка очаква зрителите на приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След неуспеха в сблъсъка и тежкото наказание вчера, днес Лечителите ще опитат да избегнат сигурна загуба на един от своите тази седмица. Съревнованието ще изпита баланса, доверието и работата в екип на двете племена, но само двама воини ще се превърнат в истински герои за своя отбор.
Грубо нарушение изпрати Лечителите на Блатото в “Игри на волята”
Междувременно на Блатото отношенията между всички в Зеления лагер ще се изострят заради грубото нарушение на правилата от страна на капитана Теодор-Чикагото и най-доверените му съюзници Дино и Траян. Ще успеят ли Лечителите да преодолеят различията си, за да се доберат до ценната победа и кои двама от тях ще бъдат номинирани?
Тежко наказание очаква едно от племената в “Игри на волята” тази вечер
Ще запишат ли Феномените нова победа на Арената? Какво очаква провинилите се вчера участници? И ще се справят ли Зелените с предизвикателството на Блатото?
Не пропускайте да видите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни