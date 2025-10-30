-
Противоречивият Иван и харизматичният Стоянов отново се изправят един срещу друг
Семейната идилия в Къщата на Big Brother ще приключи още тази вечер в 22:00 ч. по NOVA. След като съквартирантите изпълниха успешно седмичната си мисия за бюджет, която донесе изненадващи мир и спокойствие в най-обсъжданата къща в България, хармонията ще бъде нарушена от нови остри сблъсъци малко преди предстоящите номинации.
Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер
В центъра на събитията отново ще попаднат противоречивият DJ Иван и харизматичният войник Стоянов, чиято неспирна вражда ще продължи и ще доведе до нови скандали помежду им. Напрежение ще витае и около тираджията Калин, чиито виждания за живота в Къщата ще предизвикат нови спорове и пререкания.
Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?
Тази вечер зрителите на социалния експеримент ще станат свидетели и на следващите номинации, които ще определят новите участници, застрашени от елиминация.
Как ще продължи сагата между Иван и Стоянов? И кои съквартиранти ще се борят за зрителския вот тази седмица?
Гледайте в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.
