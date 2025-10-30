Artmark с гордост представя своя първи търг за следвоенно и съвременно изкуство – събитие с историческо значение, което обединява над 150 произведения на изкуството, обхващащи периода от следвоенните години до най-вълнуващите млади автори на съвременната сцена. Търгът ще се проведе на 11 ноември от 19:00 ч. във VIVACOM ART HALL Оборище 5, отбелязвайки важна стъпка в разширяването на българския арт пазар към международната търгова сцена.

Преди продажбата всички произведения ще бъдат представени в специална изложба, отворена за свободно посещение. Колекционери, любители на изкуството и широката публика ще имат възможност да разгледат подбрана селекция от произведения, отразяващи различни поколения и стилови направления.

Експозицията започва в галерия Artmark, Къща Ватев (ул. Кузман Шапкарев 1), където ще бъде достъпна от понеделник до петък (10:00 ч. – 20:00 ч.), събота и неделя (11:00 ч. – 18:00 ч.) до 7 ноември. На 8 ноември изложбата ще бъде преместена във VIVACOM ART HALL Оборище 5 и ще бъде открита с вернисаж в 18:00 ч.

От следвоенните майстори до новото поколение

Търгът представя историческа и художествена панорама на българското изкуство от втората половина на XX век до наши дни.

Първото издание проследява хронологическото и стилистичното развитие на следвоенното и съвременното българско изкуство. Рядко представяни творби на знакови имена като Иван Вукадинов, Жорж Папазов, Генко Генков, Енчо Пиронков, Светлин Русев, Георги Баев, Лика Янко и Димитър Казаков-Нерон, илюстрират основите на модерната художествена идентичност в България и нейния диалог с европейските художествени течения.

Поколението на 90-те е представено от Свилен Стефанов, Станислав Памукчиев, Росен Тошев, Иван Кюранов, Стоян Цанев, Светозар Бенчев, Недко Солаков и Слав Недев – творци, които променят визуалния и концептуален език на изкуството през последните десетилетия.

С поглед към бъдещето, търгът включва и забележителни произведения на млади автори – Нора Ампова, Искра Благоева, Любен Домозетски и Карина Попова, които въплъщават динамиката и международните амбиции на новото поколение и на съвременната българска арт сцена.

Колекционерите ще могат да участват в наддаването на място в галерия VIVACOM ART HALL Оборище 5, чрез писмени и телефонни оферти, както и онлайн в реално време чрез платформата Artmark Live на artmark.bg, осигурявайки пълен достъп за участници от България и чужбина.

Първият търг за следвоенно и съвременно изкуство на Artmark подчертава жизнеността, разнообразието и развитието на българското творчество, като предлага на опитни колекционери и нови купувачи уникална възможност да открият исторически значими произведения и нови таланти.

Artmark отправя топла покана към медиите, партньорите и колекционерите да присъстват на откриването на 8 ноември (18:00 ч.) и на търга на 11 ноември (19:00 ч.) във VIVACOM ART HALL Оборище 5, както и да разгледат изложбата в галерия Artmark, Къща Ватев (ул. Кузман Шапкарев 1) до 7 ноември 2025 г.

Повече информация: www.artmark.bg и на www.vivacomoborishte5.com

Редактор: Райна Аврамова