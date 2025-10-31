Противоречивият DJ Иван Арабаджиев ще бъде в центъра на нова извънредна ситуация в Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. След като той и най-довереният му човек в социалния експеримент - Стефан, се превърнаха в един съквартирант под името Стиван, двамата получиха служебна номинация по стационарната телефонна линия в Къщата. Това доведе до силно раздразнение и недопустимо държание от страна на музиканта.

“Новият” съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

Освен недоволството си от получената номинация, Иван видимо остана разочарован след обявяването на останалите участници, които ще се борят за зрителската подкрепа тази седмица. Той за пореден път отправи обвинения към бившия войник Стефанов и реши да използва специалната си карта срещу него. Така харизматичният модел попадна сред номинираните. Това обаче не е краят на техния пореден сблъсък. Разменените тежки думи помежду им ще прераснат в нещо много по-сериозно. А какви ще бъдат последиците от поведението им?

Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

В снощния епизод на най-обсъжданото риалити в ефира на NOVA, номинации за изгонване получиха още тираджията Калин и юристът Валентин. На какво ще станат свидетели съквартирантите и ще се наложи ли Big Brother да се намеси, за да овладее ескалацията на напрежението в Къщата?

Не пропускайте да видите тази вечер от 22:00 в новия епизод на социалния експеримент по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова