Пред Елизабет Методиева Калин сподели, че не го е яд, че е напуснал предаването. „Представях си нещата по-различно. Мислех си, че с моя опит като 50 годишен човек, мога да обединя малко или много съквартирантите. Но как да обединиш хора, които се състезават, за да спечелят 100 хиляди лева. Трудна работа. Освен това всеки има различен характер. Но ние не сме вътре, за да се забавляваме, а за да спечелим наградата. Това е крайната цел. При влизането ми в Къщата, в самото начало бях избран като най-харесвания съквартирант. Това подразни останалите. И малко се настроиха срещу мен като ми търсеха дори и най-малката слабост. Може и да имам вина затова, че зрителите промениха вота си към мен. Но нещата излязоха извън контекста. Не бяха показани много неща, които правех. Събирах останалите, пеех им, но това не беше излъчено.“

В социалните мрежи Калин бе определен за „клюкарката“ в Къщата. „Може би, когато Стоянов говореше в двора на Къщата със Сияна, излязох съвсем спокойно навън, но той ме прати обратно с много грозен жест. Много се ядосах. Впоследствие той се извини както за това, така и за други неща. Поне четири пъти идва при мен да ми се извинява, дори без повод. Но тогава, влизайки в Къщата след жеста и думите на Стоянов, разговарях с някои от останалите съквартиранти, изразявайки възмущението си и се усетих, че навярно това изглежда като настройване. Съжалявам за това и признавам, че не трябваше да бъде така. Споделях открито мнението си за останалите. На някои дори заявих, че за мен са прочетена книга. Пожелах им, когато станат на моите години, да влязат пак в Big Brother, да се срещнат с 25 годишните и да видим дали ще им бъде лесно.“

Първото нещо, което съпругата на Калин му казва след излизането му от предаването е, че го обича. След това каза: „Представиха те такъв, какъвто не си. Не чети коментари, защото ще ти е тъжно. Прочел съм няколко коментара и съм се абстрахирал. Не съм получавал заплахи за живота си. Но някои хора са писали на жена ми по време на предаването. Обиждали са я. Някои хора пишат и на мен с обидни думи. Аз в Къщата не съм обидил никого, въпреки провокациите. Но аз съм жив човек, имам си своите слабости като всеки друг. Но съм добър човек“, разказва колоритният тираджия и признава, че неговият фаворит в Къщата, който трябва да спечели формата – е Давид.

„Не съм искал да знам какво си споделяха двамата със Сияна. Това си е тяхна работа, но не можеш да оставиш човек да плаче в продължение на три часа. Не знам какво е показано. Оставих ги да си кажат, каквото имат и не съм ги прекъсвал. Но не е нормално мъж на 21 години да реве три часа пред жена. За мен това не беше ок“, категоричен е той.

