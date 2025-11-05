Какво мисли Калин за останалите съквартиранти, какво не са успели да видят зрителите от него, какво мисли за конспиративните теории и кои са най-големите стратези в Къщата?

„Стоянов умело манипулираше Иван. С пози и фръцкане. Смееше му се зад гърба. Иван и Стоянов не успяха да си поделят Сияна. Това е абсолютната истина. Иван не скри, че има симпатии към нея. След това взе да бяга по тъча и да обяснява, че не го интересуват нито тя, нито Мина. Той сам си каза, че егото му е голямо. Сияна дръпна Стоянов, за да го целува на партито на Мина. А в същия ден Стоянов беше казал, че няма интерес към Сияна. Това също беше лека провокация. Но аз в никакъв случай не искам да защитавам Иван. Особено с агресията, която прояви. Може би понеже не харесвам Стоянов, навярно и аз съм леко преднамерен“, коментира Калин.

Спред Кристина Патрашкова Иван носи голяма травма от това, че е отхвърлен. Не познава баща си. „Влизайки в Къщата, и Сияна го отхвърля. Навярно това го е провокирало.“

Калин споделя, че в началото се е опитвал да успокоява останалите съквартиранти в Къщата, но признава, че е трудно при положение, че всички са влезнали с цел да спечелят 100 хиляди лева. Според него Валентин Котов е човекът, който интригантства в предаването.

„Аз смятам, че ако в началото Иван не беше провокиран за т.нар. bro code, нещата може би щяха да са различни в някаква степен. След ситуацията със Сияна неговата емоционалност и първичност го понесоха като една лавина надолу“, разсъждава Голямата сестра Елена Сергова.

Относно отношенията между Сияна и Давид, Калин е категоричен, че е искал да предпази Давид от нея. „Тя играе много умело, въпреки възрастта си. Емоцията, която не изразява почти никога, особено в спор. Когато Елена я нападаше, тя не потрепна изобщо.”

Според Елена Сергова, за да мислиш, че земята е плоска, трябва изобщо да не вярваш в науката. Георги Блажев, от своя страна, смята, че и Ебру, и Елена вярват в конспирациите.

„Давид им каза, че земята е кръгла, се учи още в училище“, коментира Кристина Патрашкова и допълни, че Big Brother може да се разгледа и като образователно предаване. „Дадоха книга на Ебру и вече е убедена, че земята е кръгла и се върти.“

Калин разказва, че Давид е споделял с останалите съквартиранти, че е имал проблеми с алкохола в миналото. Трудно е спрял пиенето и не умее да пие по малко. „Аз например пия алкохол и не го крия. Но имам граница. А при него такава няма. И колкото повече пие, толкова повече му се пие. Познавам и други такива хора и знам, че това е страшно нещо. Искам да отбележа, че не сме имали всеки ден алкохол в Къщата.“

Калин разкрива още, че Стефан се е изключвал от разговорите при споровете в Къщата. „Той много се засегна от това, че го нарекоха безхарактерен. То му и пролича. Постоянно повтаряше, че не е такъв човек. Че има образование и работи. Аз го харесвам много, той е добър човек и е много лоялен. Той не иска да влиза в никакви спорове. Относно Елена, тя винаги внимава кога казва и какво казва. Тя винаги се е аргументирала, че ме номинира, защото съм силен играч. И отново ще кажа, че ако не ме бяха определили още първия ден в Къщата като „най-харесван“, нещата може би щяха да бъдат различни. Все пак съм щастлив, че участвах.“

