Той влезе в Къщата на Big Brother, за да докаже, че не всички шофьори на камиони са простаци. От любимец на публиката до напускането в окото на бурята с най-малка зрителска подкрепа. Калин, определящ се сам като „Орела“, говори без спирачки в новия епизод на „Голямата сестра Podcast“ с водеща Елена Сергова. От това защо смята, че е бил жертва на дезинформация до мнението му за хомосексуалността, коалициите и тезата му против Еврото - разговорът не оставя нищо неизказано.

„Елена е страшен провокатор!“ - споделя Калин с усмивка, но и с доза критичност. Той определя отпадането си две седмици преди големия финал като „въпрос на късмет“ и признава, че именно емоциите са му изиграли лоша шега. „Поддадох се на провокации, но бях истински човек“, казва категорично той.

В подкаста Калин засяга и напрегнатите отношения в Къщата - любовният триъгълник между Иван, Стефан Стоянов и Сияна, забранените коалиции и начина, по който доверието се превръща в оръжие. „Сияна е тактик, а Котов иска да изпъкне само с полемика“, допълва тираджията. А за Давид той споделя, че е неговият Тимон, а той е Пумба.

Темите не спират до играта в най-известната къща в България. Калин откровено споделя за ценностите си, за вярата, за това защо еднополови семейства не трябва да осиновяват деца и защо не одобрява мъже, които „плачат много“. Говори и за най-болезнения момент в живота си, когато съпругата му е била жертва на сексуално насилие. В подкаста за първи път след отпадането си Калин разговаря със съпругата си в емоционален и неочакван финал на епизода.

Калин остава верен на себе си - консервативен, прям и с чувство за дълг. „Иван не е лош човек, просто Сияна подклаждаше огъня“, казва той и добавя, че Давид е неговият фаворит за победата.

Какво стои зад образа на „Орела“? Вярва ли Калин, че човек може да се промени? Защо смята, че не може да има само приятелство между мъж и жена? И какво споделя със съпругата си веднага след отпадането? Отговорите са в новия епизод на „Голямата сестра Podcast“.

