Ексцентричната Михаела Василева се завръща в Къщата на Big Brother тази вечер в 22:00 ч. Тя отново ще прекрачи прага по много запомнящ се начин - с овца под ръка. Съквартирантите ще бъдат шокирани от появата на познатото лице, както и на четириногото животно, което ще я придружава. Имат ли какво да й кажат, след като тя реши да напусне социалния експеримент по собствено желание?

Седмичната мисия на участниците подлага на изпитание тяхната психическа устойчивост и бързата им мисъл по време на настолни игри. Във вчерашния епизод в двора на Къщата се появиха две дружелюбни кучета, а изненадата в Изповедалнята беше любопитно магаре. До момента неуспехите в игрите на Big Brother са лишили съквартирантите от значителна част от седмичния им бюджет. С какъв дефицит ще завършат седмицата?

Всеки един под покрива на най-обсъжданата къща се възползва от възможността да коментира със своя довереник какъв ще бъде неговият избор по време на предстоящите последни номинации. Дори Валентин Котов, който първоначално избра да запази мълчание пред Лена, сподели своите мисли. Никой от тях не предполага, че зрителите на NOVA имат ключова роля в задаващия се вот. Те ще определят кой да бъде “бомбата” в Къщата чрез гласуване в приложението на NOVA PLAY. Избраният ще има специална роля, която ще изненада всички.

Редактор: Боряна Димитрова