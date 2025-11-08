От залите в Манхатън, Ню Йорк до фермата в село Аканджиево - животът на Кристиан Василев е като съвкупност от различни сериали. Последната серия - тази на “Игри на волята” му напомня колко крехка е границата между силата и изтощението. ““Игри на волята” е начин да видиш на какво е способно човешкото тяло”, заяви Кристиан в подкаста на “След Игрите” с водещ Ваня Запрянова. Какво е да тренираш едни от най-големите холивудски знаменитости като Адриана Лима и Джерард Бътлър? И защо иска децата му да живеят в България?

Бивш модел и настоящ професионален фермер, Кристиан говори за живота между два свята - нюйоркските небостъргачи и родопските поля. След години в чужбина той и съпругата му продават апартамента си на първа линия в Маями и инвестират в био ферма и къща за гости в малко селце в България.

“Истинската игра започна, когато попаднах при Феномените - там бях разбран”, признава той. В епизода Кристиан споделя защо се е почувствал предаден на Арената, какво е останало скрито от камерите в Дуранкулак и какво е консумирал от храната, донесена от Томи. Говори и за силата на приятелството си с Ивайло, за дисциплината на бокса и за уроците от Хималаите, където почти не е загубил живота си.

“Целта ми беше да покажа, че обикновените хора могат да постигнат всичко. Просто трябва да вярват в себе си!”, казва още Кристиан. Към днешна дата той строи зала за спортни лагери и йога, вярвайки силно, че именно в движението се ражда смисълът.

Какво предложение получава Кристиан от богат евреин в Ню Йорк и защо се съгласява веднага? Защо след 8 години като вегетарианец се връща отново към месото? И кои 10 участници иска да види Кристиан в “Sesame турнири на волята”?

