Изпадналото в немилост племе на Безименните ще се раздели с един от воините си в новия епизод на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като Жълтите загубиха номинационната битка срещу Феномените вчера, днес те отново ще се съберат около огъня, за да определят нови двама от своите, които да изпратят на елиминации.

На Арената за зрелищна четворна елиминационна битка ще ги очакват преминалите в опозиция Кристиан и Ивайло, които получиха най-много гласове срещу себе си на извънредния племенен съвет на Безименните снощи. В края на битката един от Безименните ще се сбогува с Дивия север.

Междувременно в Резиденцията новодошлите Дино и Траян ще направят първи стъпки към изненадващ съюз с един от водачите на Сините - Ръждавичка. Ще приеме ли протегнатата към нея ръка?

Не пропускайте “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова