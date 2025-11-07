Шампионът от сезон 6 на най-екстремното риалити Мартин, и едни от най-запомнящите се участници във формата Раду и Наталия гостуваха в „На кафе“, за да коментират случващото се в предаването. Съжалява ли искрено Чикагото, че са се провалили в играта преди разпадането на племето на Лечителите, как определят поведението на нарушителя Томи, който бе отстранен заради грубо нарушение на правилата на играта и кой е най-големият стратег сред дамите във формата?

Преди разпадането на племето на Лечителите

„Мисля, че бяха искрени в разочарованието от самите себе си. Съкрушени са, особено Чикагото. То се вижда, той и затова няма думи да се извини. Нямат и сили и със сигурност не се чувстват добре от това, което се е случило“, разсъждава Наталия.

Според Раду в играта Чикагото е бил поставен на дадения пост заради ръста му, а не защото е добър пъзелист. Затова вероятно и не се извинява на останалите от племето. „Д-р Пекин преподава социалната игра. Много хора казват, че са подценили социалната игра. Виждаме какво се случи и тази седмица включително. Тя е много добре подготвена. Знае как правилно да води разговори. Двама от трима да се извинят не е малко. Обаче виждаме един, който не се извини и това се превръща в проблем.“

„В началото аз много харесвах Чикагото. И заради физическите му данни, и защото е забавен и интересен. Но това, което направи и лъжата за грошовете – нямаше нужда. Той, така или иначе, беше направил подвиг с избора, който направи. Нямаше нужда от това“, коментира Лора Капустина.

Наталия, от своя страна, защити Чикагото с аргумента, че той е човек на действията, а не на думите. „Вижда се, че д-р Пекин успява да види слабите места на абсолютно всеки и знае как да манипулира играта.“

Стратегиите на жените

Според Лора е брилянтен ход женската коалиция да направи Лапунов капитан. „Ръждавичка знае, че той е конкуренция. Тя просто го плъзна по пързалката. Той не очакваше и това му изигра лоша шега. Шокът от избора, който направиха те.“

Миналогодишният шампион на „Игри на волята“ Мартин определя Лапунов като готин играч и приятен участник. „Има сила, с която може да помага. Просто Ръждавичка си играе играта по силен начин. Не се притеснява от това какво ще каже и как ще го направи. Откровена е и на синхроните. Може би затова и има упреци към нея. Дори подбудите и понякога да не изглеждат толкова чисти, поне ги казва директно в прав текст.“

Раду признава, че също симпатизира на Ръждавичка като участник. Но не приема поведението ѝ спрямо Лапунов, тъй като двамата са в едно племе от ден първи. „Тя знаеше, че той няма да гласува за нея. Ръждавичка се уговори с Калин да играят заедно напред, а Лапунов и Алекс могат да го настроят срещу нея. Тя знае това много добре. Махайки тях двамата, Калин остава нейната пешка.“

Безпрецедентното нарушение на Томи

„Като са го спипали, по-добре беше да си признае. Различните хора реагират различно в дадени ситуации. Има хора, които бягат, други – агресират и избухват пред теб. Това явно е неговият начин за справяне със ситуацията“, коментира Мартин.

„В случая са останали 5 човека, а имат храна, колкото, когато са били 8. Все пак в Стопанството има храна. Никой не беше очаквал подобна постъпка. Това е човек, който се е готвил. По всичко му личи, че гори в играта“, споделя впечатленията си Наталия.

Според Лора Томи в движение е видял възможност и се е възползвал от нея. „Когато човек е гладен и отчаян, би направил неща, които иначе не би.“

„Някои хора подсъзнателно искат да прецакат системата. Мислят си, че могат да го направят. Нямам обяснение за постъпката му, защото все пак беше в Стопанството. Ако беше на Блатото е друго“, категоричен е Раду.

Гласуването на д-р Пекин по време на Съвета

„Д-р Пекин преподава социалната игра. Тя познава само Мирослав. Попадайки сред 4 непознати души – тя взима със себе си две момичета и него. Така те ще застанат срещу Ивайло и Крис. Докато си хапваше набързо измисли какво трябва да направи. Изпраща Ивайло и Крис на номинация и им показва, че е коалиция с Мирослав и двете момичета“, разсъждава Раду.

„Д-р Пекин е ясна и категорична. Заявява позицията си. За нея така ще бъде по-лесно. Тя наистина е много силен играч”, категорична е Наталия.

