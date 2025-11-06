Извънреден племенен съвет очаква Безименните воини и отлъчената д-р Пекин тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като изгубиха името и флага си вследствие на провинението на кондиционния треньор Томи, днес те ще се съберат край огъня, за да посочат и първите участници в елиминациите тази седмица.

Мартин Лапунов: Изолаторът беше любимата ми локация в „Игри на волята“

Следващите застрашени участници ще бъдат определени в зрелищна морска битка, която ще изпита стратегическото мислене и физическата мощ на всеки от тях. Изгнаниците на Блатото ще опитат да избегнат провал, който би означавал и сигурна загуба на един от техните съплеменници. Дали обаче новосформираният отбор ще успее да се спаси от грозящата го опасност?

Томи от “Игри на волята”: Не съжалявам за постъпката си! (ВИДЕО)

Отстраненият от екстремното риалити Томи е гост в новото издание на поредицата “След Игрите”. Там той разказа за постъпката си, мотивите, които се крият зад нея и какви поуки си е взел от случилото се. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кои от Безименните ще бъдат изпратени на битка за оцеляване и ще завършат ли Феномените своята седмица с победа?

Не пропускайте да видите в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова