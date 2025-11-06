След отпадането си от най-екстремното риалити по време на зрелищна капитанска битка лидерът на племето на Феномените бе специален гост в студиото на „На кафе“. Той разказа повече за преживяванията си в най-екстремното риалити: какви са взаимоотношенията му с Гизем, какво мисли за коалицията между Калин и Ръждавичка и още какво означават осъзнатите сънища. Какво го е мотивирало да промени изцяло живота си и какво е чувството да срещнеш неочаквано гладна мечка в планината?

„Трудно ми е да осъдя Томи по какъвто и е начин. Все пак изгубих честно в битка. Лично аз не бих постъпил като него. Всеки един от нас, влизайки в „Игри на волята“ трябва да бъде подготвен за това, че ще има голяма доза глад и трудности. Нормално е да се поколебаеш някой път и да ти дойдат такива мисли. Той е решил да действа при тези мисли. Донякъде го разбирам. Явно му е било много трудно, но не го подкрепям. Аз не бих направил нещо такова“, разказва Лапунов и признава, че е искал да отиде на капитанска елиминационна битка. „Исках да завися от себе си, така и загубих.“

„През изминалите седмици се предлагах за капитан. Изборът, Гизем и Наталия да са на елиминация, го взехме всички заедно. Просто аз бях най-често споменаваното име. Беше дошло времето, на по-късен етап на играта да направя нещо и да спечеля индивидуална битка. А ако не, да си тръгна. Все пак няма как да стигнеш до финал без победа.“

Мартин Лапунов разкрива, че е влязъл в „Игри на волята“ случайно. Участва в друго предаване – „Сделка или не“, в което печели известна сума пари. „Всичко се случи много бързо. Звъннаха ми и реших да се пробвам. Реших, че предаването е подходящо за мен. Така или иначе в реални живот обичам предизвикателствата. Обичам да излизам от зоната си на комфорт. Гладувам, обикалям по палатки, спя по планини. Казах си, че е точно като за мен. Всичките ми приятели казаха, че ще се чувствам като у дома си в предаването“, споделя Лапунов и признава, че любимата му локация в риалити формата е била Изолатора. „Навярно го казвам, защото не бях там достатъчно дълго, колкото останалите племена, които гладуваха. Но по време на моята игра, ми беше най-приятно там. Някак имах повече време за себе си. Бяхме сред природата, близо до езерото. Самият глад ни излекува. Няколко човека бяхме с леки травми и болки. Там аз не изпитвах глад, дори когато гледах как Гордиенко се храни. По-скоро не беше приятно, че останалите бяха афектирани. Моите действия бяха за общото благо на племето. Да вървим всички заедно напред. Може би донякъде това е грешка, защото все пак това е индивидуална игра. От друга страна, аз не наблягах на социалната игра, но ако трябва да съм честен, за мен беше по-важно да бъда себе си. И да съм верен на принципите си. Отколкото да остана по-дълго в самата игра, но да се държа по начин, по който не бих се държал в живота. Затова и социалната ми игра остана на заден план. Раздавах се на Арената и във всяка битка давах всичко от себе си. Това за мен беше достатъчно.“

От веган във вегетарианец

Лапунов разказва, че по време на краткия си престой в „Игри на волята“, се превръща от веган във вегетарианец. „Нямах голям избор. Казах си, че толкова неща ще са различни за мен. Камери, телевизия, ново изживяване, че поне мога малко да се отпусна с храната и да ям по-нормално. Защото преди играта не съм ял 90% от нещата в предаването в нормалния си живот. Не съм на 100 % веган, следвам желанията на тялото си. Но в общи линии съм на 75 % на растителни продукти.“

За тайния съюз между Ръждавичка и Калин

„Изкефих се, защото Калин е много добър и на трасетата, и на Арената. Може би някои хора го подценяват и в социалната игра. Смятам, че не е показвал толкова много какво си мисли. Очаквах го според резултатите, които бяха показали съплеменниците ми. Все пак Ръждавичка и Калин имат най-много победи и се считат за най-силните. Нормално е да играят заедно. Така че за мен не беше такава изненада.“

Според Лапунов женската коалиция е била прозрачна. „Искаха да ме изхвърлят. Получи им се, но затова си бях виновен аз. Фактът, че са искали да си тръгна, не ме изненадва. Но постоянните негативни изказвания по мой адрес, ме изненадаха. Все пак те искат да отърват от конкуренцията. Разбирам го, но не виждах смисъл моето име да се споменава като „най-страхливия“ или „най-голямата скатавка“.

Относно отношенията на Лапунов с Гизем – той я определя за своя добра приятелка. „В Игрите нямахме достатъчно време да се опознаем, но си допаднахме. И сме добри приятели.“

Лапунов споделя, че първото нещо, което е направил след излизането си от предаването, е било да хване палатката си и да отиде на планина. „Имах нужда да се пречистя и останах да погладувам няколко дни.“

На 21-годишна възраст Мартин решава да обиколи Европа без пари, без телефон или интернет. Избира за първа спирка Букурещ. „Бях си казал, че е дошъл моментът, в който ще променя не само навиците си, но и средата си. Да се запозная с нови хора и да променя мирогледа си. Хванах си раницата, отидох на гарата и си казах: „Хващам първия влак, който заминава за чужбина. На таблото видях, че е за Букурещ. Оттам нататък животът ми се промени. Всяко място и човек ме препращаше към следващото като нишка, която трябваше да следвам. Случайно се запознах с едно момиче от Испания. Станахме си близки. Тя ме отвори за едно приложение, чрез което да откриваш хора със сходни интереси като теб. Докато пътувах, не харчех много пари, защото доброволствах. Спането и храната ми бяха безплатни. Пътувал съм на стоп. В същото време се занимавах с търговия на криптовалути. Имах спестени пари и не харчех толкова много.“

Лапунов разказва и интересна история, свързана с пребиваването му в Хърватия. „Подцених природата и се изгубих. Мислех си, че сме близо до града. Че мога да си позволя да прекарам една нощ в планината. Да направя един мини преход. Леко се изгубих в планината. Трябваше да прекарам нощта там без палатка или спален чувал. Завих се с клонки и това беше.“

Мартин разказва, че се е срещал и с мечка в българския Балкан. „Бях чел една книга на Беър Грилс преди да тръгна на този поход. Той беше написал, че всеки път, когато се къмпингува, храната трябва да бъде затворена. Да си съберете остатъците от храната в торбичка, която да закачите на дърво надалеч от палатката. Чудех се дали да последвам този съвет или не. Но реших да пробвам новия трик за оцеляване. Благодарен съм, че го направих, защото явно мечката беше подушила консервите със сарми. През нощта чух драскане по кората на дървото. Отворих палатката и видях силуета на мечката. Прибрах се обратно и се надявах да не дойде да любопитства.“

За силата на осъзнатите сънища

„В периода, в който пътувах, между поредното преместване, сънувах човекът, с който ще се запозная. Начинът, по който изглеждаше, миришеше. Стените в стаята бяха специфични – глинени и с извивки. Дотогава не бях виждал такава къщурка. Случайно се запознах с едно момче и той ми препоръча да отида на това място, защото му споделих, че имам желание да отида в Индия. Всичко беше едно към едно.“

Още за трудния път на Лапунов към вътрешното му Аз и защо смята, че страхът е най-големият враг на хората. За лошите избори в живота и обратния завой по пътя към промяната, религиозен ли и е и вярва ли в живота след смъртта, и кога да очакваме първата му книга, гледайте във видеото.

