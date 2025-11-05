Грубо нарушение на правилата от страна на капитана на Лечителите Томи Борисов сложи край на бедстващото на Изолатора племе и му коства мястото в надпреварата. До отстраняването му от играта се стигна заради заговор за набавяне на хранителни продукти, в разрез с правилата на екстремното риалити.

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

На Арената участниците научиха, че ще се борят не само за правото на спасение от номинации, но и за своето оцеляване. Битката противопостави силата, точността, баланса и хъса за победа на всички. Опитният Ивайло се превърна в герой за Сините, побеждавайки Теодор-Чикагото в изпитанието за издръжливост.

Любимецът на сезон 6 на „Игри на волята“ Георги Гешев: Всичко за приказната му горска сватба с красивата Мария

След разкритието за нарушението, всички съучастници в него бяха отделени в ново племе без право на флаг или име. Безименните Мирослав, Кристиан, Ивайло, Николета, Радостина и отлъчената д-р Пекин ще вземат участие в извънреден племенен съвет, за да определят първите номинирани воини тази седмица. Сапунджиева, Дино, Траян и Теодор-Чикагото пък ще се състезават под флага на Синия отбор.

Комуникира ли Лапунов от “Игри на волята” с извънземни? (ВИДЕО)

Провинилият се Томи е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Определяният от мнозина за фаворит участник разказа на водещата Ваня Запрянова за своите мотиви и за уроците, които е научил след постъпката си. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на бойното поле в Дуранкулак двете племена ще се впуснат в нов дуел за спасение. Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 6 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова