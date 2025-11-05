Семейството, заедно със сина на Мария – Дани, обичат да тренират заедно в залата. Там ги открива и екипът на предаването "На кафе". Мария споделя, че Георги е най-редовен с тренировките. А Дани всеки ден е на футбол. Така че спортната им програма е пълна. Наскоро Георги и Мария сключват и брак на прекрасна горска сватба.

Историята на запознанството им

„Познаваме се от няколко години. Както казах и в обета: „Хвана ми ръката и не ме пусна повече!““, разказва Гешев.

Комуникира ли Лапунов от “Игри на волята” с извънземни? (ВИДЕО)

„Когато влизаше в „Игри на волята“, аз самата го закарах до конкретното място. Беше ми дал ориентировъчна дата, кога всичко би трябвало да е приключило. С наближаването ѝ него го нямаше. А мен не ме свърташе в София. Без да казвам на никого, се качих в колата и отидох на мястото. Чаках го в продължение на 6 дни, защото не знаех кога ще излезе. В момента, в който е напуснал и е включил телефона си, се опита да се свърже с мен по Viber. Но обхвата не беше добър и не успяхме да се видим на камера. Казах му, че съм на мястото и веднага след това се видяхме“, споделя Мария.

„Това беше моята най-голяма награда при излизането ми от „Игри на волята“! През цялото време си мислех как ще видя Мария“, категоричен е Гешев.

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Мария споделя, че предложението за брак е било изненада за нея. „Бяхме планирали пътуване. Искахме да посетим потъналата църква на село Жребчево точно преди рождените ни дни. Той заедно с наши приятели ми скалъпиха една история – постоянно закъснявахме за някъде през целия ден и това ме изнерви. Изпокарахме се стабилно преди да стигнем на мястото, на което ми предложи. Затова най-малко това очаквах там да се случи. Впоследствие ми разказаха, че се беше наложило да минем през Пловдив, за да смени пръстена, с който ми предложи. Първоначално е бил взел бяло злато, а аз харесвам повече жълто. Спретнаха ми една невероятна постановка.“

„За сватбата си избрахме едно много красиво място, близо до София – на язовир Искър. Събрахме най-близките си приятели и семейството. Получи се една перфектна сватба. Особено предвид краткото време, за което беше организирана“, споделя Гешев.

Дани, от своя страна, споделя, че не е знаел, че майка му ще получи предложение за брак. Но признава, че сватбата му е харесала много. Той е бил отговорник за пръстените по време на церемонията и мечтае за братче и сестриче.

Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”

„Беше с нас през цялото време. Имахме си и танц само двамата. Емоциите бяха много силни през цялата вечер“, разказва Мария.

Как се виждат след 10 години Георги и Мария?

„Надявам се още да сме заедно и все така щастливи. Да имаме още едно-две деца. Кой знае, може след 10 години да направим още една сватба и да затвърдим отново обетите си“, споделя Гешев.

Семейството обича много пътешествията и гледат да си организират екскурзии, винаги когато имат възможност.

Какво си пожелават за бъдещето скорошните младоженци, гледайте във видеото.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова