Томи и Лапунов излизат в решаващ лидерски дуел
Капитаните на двата отбора във Войната на племената - Томи и Лапунов, ще излязат на Арената за зрелищен елиминационен дуел тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Лечителите и Феномените ще се противопоставят в решаващ сблъсък, след който един от тях ще напусне надпреварата за голямата награда от 100 000 лв. завинаги.
Неочакван обрат върна Лечителите в Изолатора на “Игри на волята”
Междувременно в двете територии, Резиденцията и Изолатора, разделенията между съплеменниците ще продължат. Безстрашната Ръждавичка ще продължи да диктува ходовете на двете нови попълнения при Сините - Николета и Радостина, докато при Зелените стратегът д-р Пекин ще предприеме поредна стъпка напред към задържането на властта в свои ръце.
Силата и логиката разпределят териториите в “Игри на волята” тази вечер
За кого приключението в Дивия ще приключи и кое племе ще загуби ключов играч преди предстоящите номинационни съревнования?
Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA
