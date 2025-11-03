Силата, отборната игра и логическата мисъл ще бъдат в основата на новата зрелищна териториална битка в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Феномените и Лечителите ще се впуснат в луда надпревара, която ще изпита както физическите, така и стратегическите им умения. Накрая само победителите ще се радват на удобствата на Резиденцията, докато загубилите ще бъдат изпратени в Изолатора.

Динамиката във Войната на племената ще продължи да се променя с избора на следващите капитани и формирането на нови съюзи след заличаването на Завоевателите от картата в Дивия север.

Междувременно, след загубата на духовития Дечо миналата седмица, бедстващите Зелени ще направят всичко възможно да поправят грешките си на Арената и да се измъкнат от трудната ситуация, в която се намират. Дали обаче разделенията помежду им няма да им попречат за пореден път?

Кое знаме ще се вее в Резиденцията тази седмица и кои ще са новите коалиции в двете племена? Не пропускайте да разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова