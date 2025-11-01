-
Тя се впуска в зрелищна кастинг битка тази вечер
Инфлуенсърката Полина Пелипенко се завръща в приключението “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След впечатляващото си представяне в Дивия север миналата година, Амазонката ще се включи в оспорвана кастинг битка, която може да ѝ осигури място в звездния сезон на предаването.
Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
На пътя на Пелипенко ще застане достоен съперник. Маркетинг специалистката Симона Георгиева ще опита да сбъдне дългогодишната си мечта и да се класира директно за осмия сезон на екстремното риалити. Ще успее ли да изненада опитната си опонентка?
На кого ще стискат палци Гизем, Мастагарков и д-р Петров в „Игри на волята“?
В кастинг дуела участие ще вземе и колоритният борец Дино, който вчера извоюва ключова победа в елиминационния дуел срещу съплеменника си Дечо и двамата Феномени Николета и Кристиан. Той ще получи възможност да предположи кой ще бъде победителят в днешния сблъсък, а при успех Лечителите може да се сдобият с апетитна награда.
Ще се присъедини ли Пелипенко към Раду и Гешев в звездните редици? И каква ще бъде съдбата на обитателите на Блатото? Ще научите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
