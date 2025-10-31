Виктория, Мастагарков и д-р Петров се присъединиха към Гизем, Гала и Юлиян Константинов, за да коментират случващото се в най-екстремното риалити.

Преди старта на коментарното студио за „Игри на волята“, пред Гала Гизем разкри каква е била истинската причина за отпадането ѝ от формата, призна коя е била любимата ѝ локация в игрите и най-голямото изпитание, и изясни какви са били взаимоотношенията ѝ с Калин.

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

„Падайки от стената, почувствах яд и много голямо разочарование. Никога не съм чувствала толкова силно изразени емоциите си, каквито усещах през цялата игра. Имаше причина да отпадна от играта толкова бързо. Осъзнах го, когато се прибрах. Не бях казала на никого, че отивам към вкъщи. По начало обичам да изненадвам хората. По пътя към дома се питах защо отпаднах така от играта. Много плаках и си излях душата. Когато се прибрах, заварих майка си в недобро здравословно състояние. На следващия ден я приеха по спешност в болницата. Тя се беше уговорила с баща ми да я закара, но въпросът е как майка ми щеше да мине през всичко това, ако аз бях останала в играта. Защото стресът, който ѝ причинява моето отсъствие, това да не знае какво се случва с мен, може би щеше да ѝ се отрази и нямаше да мине лесно през това, което преживяхме заедно тогава. За щастие, операцията ѝ се размина. Аз много вярвам, че нещата в живота се случват с причина. Когато нещо приключва или ни чака нещо по-хубаво, или нещо по-лошо“, разказва Гизем и пояснява, че от дете е мечтала да участва в подобна игра.

„Това беше мечта, която гори отвътре и ако не я изживееш, боли. Имах желание да изпитам себе си на тази Арена. Да застана срещу страховете си и да не избягам. Защото това е израстването. Блатото беше голямо изпитание, но това ми беше любимата локация в „Игри на волята“. Там оставаш най-много със себе си и осъзнаваш колко много можеш. Всъщност границите са просто илюзия. Там се срещаш със страховете си, със слабостите си, дори с моментите, в които искаш да се откажеш. Дискомфортът, който преживяваме там, ни пречиства. И когато е отнето всичко излишно, започваш да цениш истинското. Най-трудно за мен в играта беше, че съм далеч от семейството си. Това ми тежеше най-много“, признава Гизем и споделя, че не е имала стратегия, влизайки в играта.

Молела се е вътрешно да няма толкова много коалиции и стратегии. „Но, излизайки от Блатото, и влизайки при Лечителите, всъщност играта ме грабна и нямаше какво да направя. В отношението ми към Калин не е имало стратегия, дори да е изглеждало така. Като човек аз общувам много свободно с хората. Особено когато съм в комфортна среда. Но това невинаги е флирт. Това е моят начин да покажа, когато енергията на човека отсреща ми допада“, категорична е тя.

Виктория определя дамите в сезона като много силни играчи. „По-специално визирам д-р Пекин. Виждам, че отново има желание за женска коалиция. Тази година има доста въртележки и това не им дава възможността да постигнат това, което ние постигнахме миналата година. Ако д-р Пекин беше в нашия сезон, нещата щяха да са доста по-различни.“

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

„Аз предполагах, че тези женски коалиции ще съумеят да направят малко по-добри социални игри. За момента май не им се получава. За мен истинското доказателство за успех на жена в „Игри на волята“ е Ръждавичка. За мен идеята да се влезе, за да се прави женска коалиция и да се обстрелват силни мъже, не е правилна. Трябва да влезеш с идеята, че ще бъдеш по-силна от мъжете и ще можеш да победиш всеки мъж. Такава жена може да спечели формата“, разсъждава д-р Петров.

Според Юлиян Константинов трябва да се направят два формата – „Игри на волята“ за жени и за мъже.

„Нежната част от участниците винаги са били по-слабото звено и ако не създават здрави коалиции, никога няма да успеят да стигнат напред“, разсъждава Мастагарков.

Опита ли Ивайло да спечели симпатиите на Феномените?

„Лично аз много харесвам Ивайло – силен и дисциплиниран играч е. Дори когато куца, може да покаже много повече от някои други на Арената“, споделя Мастагарков.

„Ако тръгнем да разсъждаваме за знака, който е направил Ивайло, знаем, че в Игрите има много строги правила, които трябва да се спазват. Едно от тях е, че нямаме право да комуникираме на Арената с нито един участник от съседните племена, освен с нашето племе. Дори нямаме право на поздрав. Той е абсолютно забранен. Всеки сезон наблюдаваме по една такава случка. В миналия сезон също имаше такъв инцидент. Тогава заради поглед участник отиде на номинации. Тук имаме явни жестове. Разбира се, не означава точно „Изберете мен“, но комуникирайки с племето победител, вече е сигнал. Правилата са затова, за да се спазват. Доколко са ок и доколко не са, трябва да играеш спрямо тях. Аз също харесвам и уважавам Ивайло. Той се представя много достойно. Има много положителни качества. Разбира се, играта те поставя в различни ситуации. И е нормално да се опиташ да лавираш”, допълва д-р Петров.

Относно ситуацията със скритите банички, д-р Петров смята, че глада обостря сетивата и изкарва неподозирани неща от хората. „Този сезон гладът беше много много по-сериозен от предишните заради метеорологичните условия. Буквално не намерихме и една джанка. Това те вкарва в много тежък режим. Не ги оневинявам, но те тримата бяха изолирана коалиция. И може би затова си поделиха скритата баничка помежду си. Играта щеше да бъде по-интересна, ако има локация, в която ако имаш възможностите да си набавиш храна, би било още по-хубаво.“

Гизем, от своя страна, разказва, че преди да попадне на Блатото, участниците там са се хранили с тръстика и малки плодчета. Впоследствие, след случая с Любо, са били забранени.

Наталия от „Игри на волята“: Ръждавичка е малко стихийно бедствие, но е вълшебна на Арената

Според д-р Петров поведението на Чикагото показва, че не може да се адаптира добре в новото си племе. Имал е много по-полезни ходове в играта.

Мастагарков споделя, че неговият фаворит е бил Шопа, който вече напусна екстремното риалити. „Много ми харесва и Чикагото. Също така Дино и Ивайло.“

Гизем, от своя страна сподели, че ще стиска палци на Калин и Лапунов, а д-р Петров – на Дино и Ръждавичка.

