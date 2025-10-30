Куклената актриса Наталия Василева, която бе един от най-пъстрите, емоционални и звучни участници в „Игри на волята“, напусна екстремното риалити. 44 годишната участничка от Кюстендил, която бе от племето на Феномените, е гост в студиото на „На кафе“, където разказва за мотивите си да участва в предаването. Наталия споделя, че е пуснала анкетата си за участие едва вечер и дори не е очаквала, че ще бъде поканена на кастинг. Спомня си добре, че е била на фестивал в Хасково и е играела в постановката „Кентървилският призрак“. Явява се на първия кастинг на стадиона, където е редом с десетки добре подготвени кандидати. Разказва, че влиза във формата около 48 кг. но след Изолатора е минус 10 кг. Наталия разказва, че през последните години тренира в зала близост до дома й, но никога не се е занимавала професионално със спорт.

„Почти на всички казах в последния момент, че ще участвам в „Игри на волята“, защото не бях сигурна дали наистина ми се случва това нещо. Когато се явявах на кастингите се чувствах много добре и бях единствената усмихната. Държаха ни в напрежение до последния момент и когато споделих в залата, че влизам във формата, пожелаха да ми направят трасе. Отказах го и единственото, което направих, е да мина едни катерушки, разположени край кварталните магазини. Но се подготвих за пъзелите“, разказва повече да подготовката си Наталия.

Тя успява да премине през доста обрати и предизвикателства в играта, и не е сред първите отпаднали. Когато излиза навън и се обажда на сина си, той много се ядосва. Харесва играта й и Наталия е много щастлива, че има хора, които са вярвали, че може да стигне по-напред и дори до финал. Разказва, че е повлякла крак сред колегите си актьори, които вече имат желание да се включат и да покажат възможностите си и в екстремното риалити.

За отношенията й с участниците в риалитито

„На повече години съм и успявам да видя човека, който стои пред мен. Чикагото е добър човек, затова никога не му се разсърдих или ядосах. В началото имаше малко по-различни моменти, но продължихме напред с разбирателство. В тази среда Гордиенко не успях да я опозная много добре, защото някои хора се стремят да бъдат такива, каквито не са. Не мога да кажа, че съм разгадала какъв човек е. Ръждавичка е малко стихийно бедствие. Тя е диво същество, но е вълшебна на Арената. От един град и край сме и този тип хора са ми добре познати. Имам прекрасни отношения с нея. Гизем също е прекрасен човек. Не ми хареса играта, която тя си бе избрала. Ако бях видяла, че наистина харесва Калин, щях да скоча и да се боря за тяхната любов. Не усетих, че се харесват и затова така реагирах“, разкрива емоциите и предпочитанията си към отделни участници в „Игри на волята“.

След излизането си от формата, Наталия отива директно от битка при свой приятел от Шабла, където хапва добре спаначени кюфтета, рибка и шоколадово суфле.

