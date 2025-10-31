Вълнуваща четворна елиминационна битка очаква номинираните воини в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Колоритният борец Дино и младият музикант Дечо от племето на Лечителите ще излязат на Арената в борба за оцеляване, а техните двама съперници от Феномените ще бъдат определени по време на напрегнат племенен съвет. В края на съревнованието един от героите ще напусне екстремното риалити завинаги.

Тази вечер Сините ще се съберат около огъня, където ги очаква водещата Ралица Паскалева. Неочаквани ходове от страна на някои от новодошлите съплеменници в Резиденцията обаче ще преобърнат гласуването в изненадваща посока.

Веднага след финала на сблъсъка на Арената, отпадналият воин ще бъде ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването - “След Игрите”, където ще сподели всички любопитни детайли около своето приключение в Дивия север.

Кой ще успее да се спаси и за кого приказката ще приключи с горчив финал, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

