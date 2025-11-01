Участничката от шестия сезон “Игри на волята” Полина Пелипенко си осигури място в All Stars сезона на предаването след напрегнато съревнование на Арената. В кастинг битката инфлуенсърката надви маркетинг специалистката Симона Георгиева и се присъедини към Гешев, Раду и останалите воини в звездните редици.

Амазонката Пелипенко отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Дуелът се оказа истинско предизвикателство за Амазонките, но и двете съумяха да се справят с всички препятствия по пътя си. Проблеми с точността на ветеранката на бойното поле позволиха на нейната съперничка да я настигне, но в крайна сметка Пелипенко грабна победата.

Представителят на Лечителите - Дино, беше посочил именно Пелипенко за свой победител, което осигури на Зелените богат набор от хранителни продукти, които да използват преди предстоящата битка за територия.

Приключенията в Дивия север продължават следващата седмица, когато Феномените и Лечителите отново ще влязат в оспорван сблъсък за Резиденцията.

