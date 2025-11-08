Вчера фермерът Кристиан се сбогува с Арената след изключително оспорван четворен елиминационен сблъсък. В студиото на "Събуди се" той сподели емоциите от участието си в екстремното риалити. Смята ли, че наказанието спрямо него и Ивайло е било справедливо, кое е било най-голямото изпитание за него в предаването и какво мисли за постъпката на Томи, който посред нощ напазарува хранителни продукти, в разрез с правилата на "Игри на волята".

„Дори сега, когато гледам сбогуването си с Ивайло, го изживявам. Съжалявам, че го оставих сам в тази обстановка. Неприятна за него при всички положения. Това, че съм паднал от жена няма никакво значение. Дали е мъж или жена, играчът си е играч“, коментира отпадането си Кристиан.

В живота си Кристиан е изключително реализиран човек. Работил е като модел. Занимава се с био фермерство и притежава къща за гости. Следващата му цел е да организира спортни лагери. А участието си в „Игри на волята“ определя като „сбъдната мечта“. „Аз вярвам във философията, че си млад докато се подлагаш на изпитания. Докато се бориш да сбъдваш мечтите си. Радвам се, че реализирах тази своя мечта. В началото моите момчета бяха разочаровани, че не влязох в играта като титуляр. Но ето, че има Господ. Благодарен съм на продукцията, че ме допусна до кастинг битка. Исках да им покажа, както и на хората от моето поколение, че трябва да се борят за мечтите си. И никога да не се отказват. Когато водят битка, да се бият до последно. И да играят достойно“, споделя Кристиан.

На 49-годишна възраст Кристиан се справи абсолютно достойно с игрите. „В предаването непрекъснато се акцентираше върху годините ми. Ивайло е близо до моята възраст, но виждате, че е абсолютен фаворит. При мен възрастта изигра роля, защото не влязох в предаването достатъчно добре подготвен. Подцених условията в игрите. Вярно, че съм бивш спортист. Много съм тренирал, но Игрите те изпитват по съвсем различен начин. И психически, и физически. Това, което не прецених, е колко много сила ще изгубя, когато отслабна. За мен най-трудна бе социалната игра, алергиите, които имам, и които се проявиха в Изолатора – в мръсната обстановка. И, разбира се, гладът. Но слагам него на последно място. В В Изолатора се чувствах най-неприятно. Когато останеш задълго време сам със себе си, семейството ми ми липсваше много. Това ме смаза. Преодолях го като изиграх ролята на психолог за Александра и Николета. С това се разсейвах, за да не мисля за моето семейство. Когато се прибрах у дома, емоцията беше невероятна. „Игри на волята“ ти помагат да осъзнаеш кое е най-ценното нещо в живота ти. Синовете ми са много щастливи от участието ми в предаването.“

Относно коментарите за несправедливост в битката, Кристиан е категоричен, че не би оправдал отпадането си заради това, че е носил жилетка. „Наказанието обаче не беше справедливо – нито за мен, нито за Ивайло. Той още по-малко го заслужаваше, защото той екзекутира племето на Лечителите. А и мина през най-много на този етап от играта от всички участниците.“

Какво мисли Кристиан за постъпката на Тони, който отива в магазин в малките часове на нощта, за да си напазарува хранителни продукти?

„Осъждам тази постъпка като неправилна. Не искам да го обвинявам, той е имал своите мотиви да го направи. Това, което ме разочарова, е че само преди няколко дни на един подкаст видях, че той се извинява, но не съжалява. Което показва, че отново се държи лицемерно. И не е осъзнал, че най-важното в „Игри на волята“ е след като излезеш от тях и се срещнеш с хората – те да кажат: „Евала, игра достойно! Беше удоволствие да те гледаме.“ Тези 100 хиляди лева не могат да ти купят уважението на хората. Не го разбирам. Всеки може да направи грешка и да се подлъже. Но и начинът, по който излезе от Игрите – не се обърна към нас, за да се извини, беше разочароващо за мен и не го очаквах. Той е още млад. Надявам се, някой ден да преосмисли всичко. пожелавам му да има сили да признае пред себе си искрено и да се разкае за това, което е направил.“

При теб имало ли е някога изкушение и ти да направиш нещо, което правилата не позволяват, за да стигнеш по напред в играта?

„Разбира се, че е имало всякакви мисли. Не толкова за храна, колкото се изкушавах да изляза, да намеря телефон и да се обадя на жена ми и децата. Радвам се, че успях да се въздържа.“

Каква оценка получи за представянето си, сега когато си извън „Игри на волята“?

„По коментарите се вижда, че повечето хора оценяват достойната ми игра. Една жена казва много хубави думи, които публикувах и в story. Определя ме като пример и за големите, и за малките. Това ме изпълва с гордост. Още не мога психически да се откъсна от предаването.“

Редактор: Боряна Димитрова