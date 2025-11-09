„Един грам живот“ е филм, създаден не, за да забавлява, а да осъзнава. Какво се вижда отвъд стените на класните стаи и има ли път след дрогата? Къде сме ние родителите? И къде са всички останали?

В студиото на „Събуди се“ гостува режисьорът и сценарист Атанас Михайлов и Тервел Пулев, който има ключова роля във филма.

„За съжаление, всеки, израснал на улицата. Всеки, който е излизал с приятелска компания да обикаля из кварталите, рано или късно се е сблъскал с темата наркотици. Особено децата, които израснаха през 70-те и 80-те години. Много приятели, за съжаление, изгубиха живота си в ранна детска възраст заради наркотиците. Но положението в момента е по-страшно от всякога. Цялата тази синтетика, тази дизайнерска дрога, която буквално залива пазара в България и по света, ни накара да направим филм, който да не е просто поредната история за влюбени хора, за пътешествия, а да хванем един сериозен проблем, който да има мисия и цел. И който да спасява човешките съдби. В частност детските. Затова посегнахме към тази болна тема, която за жалост леко се замита под черджето. Никой не иска да говори за нея. Всеки го е страх от тази тема. Родителите отхвърлят тази възможност с думите: „На моето дете няма как да му се случи.“. Ние решихме с много сила да хвърлим право в лицата тази болезнена тема на хората“, споделя Атанас Михайлов.

Тервел Пулев, който играе във филма и е баща на три деца вярва, че благодарение на спорта те трудно биха тръгнали по този път. „Когато се занимаваш с един спорт и искаш с всеки следващ ден да си по-добър, това те вкарва в правия път. Това ти дава увереност, че децата са контролирани. Те се контролират от самия спорт. Много пъти сме говорили на тази тема с големия ми син, който е тийнейджър. Много пъти се изнервя и иска да го оставим на мира. Снощи си говорих с майка му, че дори да не успее да се реализира със спорта, така както му се иска, най-малко ще използваме превантивната функция на спорта. По този начин ще стои далеч от тези неща, които понастоящем са много достъпни за децата.“

„Спортът е нещо, което може да те извади и да ти даде цел в живота. Нещо, към което ще се стремиш. Нещо, което обичаш. Това е от едната страна. От другата страна на монетата обаче е ролята на родителите. Този филм показва много добре отношенията между дете и родител. Защото във филма, един от действителните случаи е за национален шампион по таекуондо, която започва да взима наркотици поради натиска, който има от своите родители. Изключително важно е да отбележим, че родителите са тези, които трябва да говорят с децата си. които трябва да ги разбират. Които трябва да ги обичат и да правят така, че да се чувстват добре в собствената си кожа. Дали ще спортуват, дали ще учат, дали ще се занимават с нещо друго, но всичко минава през любовта на родителите. Затова разговорите между децата и родителите са изключително важни“, пояснява Атанас Михайлов.

Доколко истински са историите, разказани във филма „Един грам живот“?

„Първият филм, който снимахме с Тервел Пулев, се казваше „Киберпрестъпност“. Днес е неговата официална премиера в You Tube. Пускаме го свободно, за да могат хората да го гледат. 100% от историите в „Един грам живот“ са истински. Две години и половина работя по този филм. Разговарях с много семейства, които дори все още минават по този тежък път“, разказва Атанас Михайлов.

„Историите са истински. Много е важно родителите да се замислят върху това дали са направили достатъчно за своите деца. Дали говорят достатъчно, дали им отделят време? Не можеш да възпитаваш дете по телефона или да му дадеш пари, за да ходи и да си прави каквото реши. Това не е нормален подход“, категоричен е Тервел Пулев.

„Надявам се да накараме хората да гледат и да си зададат въпроса: „Аз мога ли да направя нещо повече за детето си?“, пояснява Атанас Михайлов.

NOVA е медиен партньор на филма.

Редактор: Боряна Димитрова