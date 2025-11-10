Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Държавата обсъжда имена за особен управител на „Лукойл“, някои от горивата по бензиностанциите тръгнаха нагоре. Бъдещето на рафинерията и ефектът върху джоба ни обсъждаме в студиото.

Блокажът на бюджетната процедура и какви са вариантите за промени във финансовата рамка?

Скандалът в Би Би Си - как и защо монтаж на интервю на Доналд Тръмп доведе до оставки в медията?

