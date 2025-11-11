Big Brother отново е на върха на общественото внимание, а този път в студиото на “Голямата сестра Podcast” с Елена Сергова гостува една от най-гласовитите и откровени жени в поп фолка - ромският славей Роксана . Певицата влиза в студиото с гръм и емоция, за да говори за човечност, ромска идентичност и болезнените теми, които често остават премълчани. Кой според нея е истинският победител? Какво означава „да си жертва“ и защо обществото все още мълчи пред проблеми като домашното насилие и липсата на равни права за ромите?

„Сияна е абсолютният победител!“ - заявява категорично Роксана и я описва като младо, крехко и добро момиче, което е преживяло тежки унижения, но е запазило чистотата и добротата в себе си. В разговора тя защитава нуждата от повече човечност, а при темата за домашното насилие заявява смело, че „Малтретираната жена не говори, защото изпитва невероятен страх.“ Роксана не крие възмущението си от насилието и настоява темата да не бъде подминавана. Според нея домашното насилие не трябва да се прикрива и няма оправдание за него. Не избягва трудните въпроси и споделя дали самата тя е била жертва.

Темите преминават от личното към общественото. Роксана засяга и въпроса дали в България трябва да бъде засяган въпросът за интеграцията на ромите и констатира липсата на ромски представител в този сезон. Тя вярва, че в Къщата няма „фалшиви“ участници и коментира динамичните отношения между Сияна и Стефан Стоянов. “Стоянов демонстрира много мъжество, но нещо между него и Сияна куца“ - допълва певицата.

Разговорът преминава и с по-забавни теми като това защо синът ѝ не пропуска епизод и как би живяла в Къщата без цигари. Ексклузивно пред Елена Сергова, Роксана сподели как би влязла в Big Brother още сега и би отпуснала участниците с един кючек. Роксана споделя и своята формула за успех - 50% работа и 50% талант.

В новия коментарен епизод теми бяха и връщането на Михаела Василева (бившата “овца”) в Къщата, за това защо Давид печели симпатии и за това дали е слабост или сила един мъж да плаче и да показва чувства.

Как се е родила идеята за общата ѝ песен с Георги Марков (Ланеца), който е участник от предния сезон на Big Brother? Защо Роксана смята, че успелите хора винаги са обект на критика? И защо нейният 25-годишен син живее още с нея?

Редактор: Райна Аврамова