Водачите на племената на Феномените и Безименните - Ръждавичка и д-р Пекин ще се изправят една срещу друга в оспорван капитански дуел на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Съперничките в лидерския сблъсък за първи път този сезон ще бъдат придружени от верни секунданти, които ще се борят рамо до рамо с тях за крайната победа.

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Междувременно в Изолатора новодошлият Калин и изолираният Ивайло ще формират изненадващ съюз помежду си, с който ще опитат да изравнят пластовете на влияние в отбора. Дали обаче отсрещната коалиция няма да заподозре за намеренията им още преди да са успели да ги реализират?

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Ще успее ли Ръждавичка най-после да надвие д-р Пекин в пряко съревнование? Ще разберете в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

