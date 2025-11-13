В петък в "Твоят ден" ще видите:

Министерският съвет одобри проектобюджета без съгласието на бизнеса и го внесе в Народното събрание - какво показват числата?

Заплатата в София двойна на тази в Кюстендил според изследване на Института за пазарна икономика – задълбочава ли се неравенството в доходите на хората и кои са най-бедните райони?

Обвиниха Google, че следи потребители чрез изкуствен интелект – шпионирани ли са без тяхното знание и съгласие и за какво са използвани данните?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова