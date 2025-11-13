В "Социална мрежа" на 14 ноември от 15:20 ч. очаквайте:

Тихата епидемия на съвремието: инсулиновата резистентност и начинът, по който се храним и живеем. Какво препоръчват специалистите?

От колелото на късмета до кръговрата на живота: Къци Вапцаров споделя възгледите си за Вселената и твори в движение – в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.

Редактор: Дарина Методиева