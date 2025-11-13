В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на жена, сочена за магьосница от своя съседка. Ответницата на свой ред упрекна ищцата, че влизала неканена в жилището ѝ и откраднала куфарче с инструменти.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова