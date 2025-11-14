В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Мария Чанева от Карнобат.

Мария беше изтеглила за своята игра кутия номер 24. Тя отказа първите оферти на Банкера за 3700 лв. и 2500 лв., а кутиите с големите суми изчезваха една след друга. Три поредни оферти, Банкера предлагаше на Мария да смени кутията си, но тя реши да остане с номер 24 до финала, където в двете последни кутии останаха 5 лв. и 7500 лв. Офертата от 3000 лв. изкуши Мария и в края на играта тя продаде кутията си на Банкера. В нея обаче бяха скрити 7500 лв. Съвсем малко кураж не достигна на Мария да си тръгне от „Сделка или не“ с по-голяма печалба. Тя напуска играта с награда от 3000 лв., а Банкера очаква следващия играч, който ще застане срещу него и ще опита да спечели голямата печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра

Редактор: Райна Аврамова