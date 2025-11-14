В студиото на „На кафе“ днес гостуват водещите на популярното риалити Александра Богданска и Башар Рахал, които коментират последните динамични и интересни събития, обратите, страстите и емоциите в Къщата на Big Brother. В събота е Големия финал и в студиото при водещите ще се съберат всички участници в предаването. Претенденти за голямата награда за момента са Сияна, Стоянов, Давид, Валентин и Михаела, които ще се борят и за сърцата на публиката. Зрителите могат да гласуват в приложението NOVA PLAY за този, който искат да спечели сезон 7 на Big Brother

Зловещо гурме очаква съквартирантите в Big Brother

С какво ще запомним този сезон 7 на риалитито?

„С темата за толерантността. Трябва да си правим правилните изводи и да ставаме по-добри“, категорична е Богданска.

„Всеки път когато отивах на ефир си залагах, кой е човекcj с най-нисък вот на доверие и винаги уцелвах. Хората гледат предаването и съществува единомислие. Интересните и автентични хора си продължават до финал“, допълва Башар Рахал.

Според панелистите Михаела има сериозна подкрепа от последователите си и въпреки, че не одобряват поведението й, повторното й влизане в Къщата, раздвижи нещата.

„Сезонът доказа, че не сме толкова толерантни, а по-скоро агресивни понякога. Проявяваме и двоен аршин в живота. Не случайно Давид събират зрителския вот, защото притежава нормалност и детски поглед, през който гледа света“, споделя мнението си Кристина Патрашкова.

„Има симпатии към добрите и симпатични хора. Пълно е с негативни новини, но хората се обединяваме при проблем. Това е хубава новина. За разлика от други сезони, в които Big Brother търси скандала и провокацията, тук и в предишния сезон хората подкрепят положителния вот. Забравяме, че това е социален експеримент и тези хора са затворени в едно пространство, в което всеки един може да полудее и да разкрие лоша черта. Всички ние имаме и добри, и лоши черти, но трябва да имаш добър самоконтрол “, допълва Башар.

Редактор: Райна Аврамова